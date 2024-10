"Wie bei Klopp": Pep Guardiola mit Seitenhieb gegen Ex-Trainer des FC Liverpool

Guardiola lobt sein Team: "Sind geduldig geblieben"

Auch wenn sich Man City und Liverpool in den vergangenen Jahren harte Kämpfe um die Titel lieferten, war das Verhältnis zwischen Guardiola und Klopp immer freundschaftlich und von Respekt geprägt. Deshalb dürfte der Satz des Spaniers auch mit einem Augenzwinkern und nicht sonderlich ernst gemeint gewesen sein.

Guardiola freute sich umso mehr über das ganz späte 2:1, weil es Wolverhampton seinem Team zuvor mit einer defensiven Spielweise richtig schwer gemacht hatte. "Es waren elf Spieler von ihnen im eigenen Strafraum. Das ist dann richtig schwierig. Die Mannschaften entscheiden sich, so gegen uns zu spielen. Aber wir sind geduldig geblieben. Wir sind halt wir - und das ist auch das Schöne dabei."

Für Man City geht es am Mittwoch in der Champions League gegen Sparta Prag weiter. In der Liga steht am Samstag vor eigenem Publikum ein Duell mit dem Tabellenvorletzten Southampton an.