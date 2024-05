"Wie Dynamit": BVB-Star Jadon Sancho wird dem FC Arsenal empfohlen

Grosvenor Sport sagte Petit: "Als ich die Champions League kommentiert habe, habe ich schon gesagt, wie sehr mich Jadon Sancho beeindruckt hat. Er sieht wie ein ganz neuer Spieler aus, fit, dünn und explosiv. Er ist wie Dynamit auf dem Platz, so explosiv am Ball, mit Adeyemi auf der linken Seite - kaum zu stoppen. Er ist wieder in Top-Form, aber Man United ist für ihn nicht mehr drin. Wenn Arsenal ihn haben will, warum nicht? Im Moment kann man den besten Spieler der Welt zu Man United holen - und zwei Monate später würde der nur wie ein Durchschnittskicker aussehen."

Sancho hatte sich zu Beginn der Saison mit United-Trainer Erik ten Hag überworfen, der ihn aus dem Kader der ersten Mannschaft gestrichen hat. Im Winter wechselte Sancho auf Leihbasis zum BVB und beeindruckte dort vor allem im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain.