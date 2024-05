"Bester Spieler der Welt": Ballon-d'Or-Kampagne von Real Madrid gegen Jude Bellingham?

Bei der Meisterfeier der Königlichen jubelte Bellingham auf der Parade mit Vinicius Jr. im Arm. In einem TV-Interview sagte er auf Spanisch: "Ich bin glücklich, mit dem Besten der Welt zusammen zu sein." Sein Teamkollege lachte auf und gab das Kompliment prompt zurück: "Nein, er ist der Beste!"

Bellingham und Vini Jr. sind bei Real Madrid wohl die beiden wichtigsten Leistungsträger in der laufenden Saison: Der Engländer kommt in 39 Spielen auf 22 Tore und zehn Vorlagen. Flügelspieler Vinicius Jr. steht bei 21 Toren und elf Vorlagen in 36 Partien.

Sollte Real nach dem Meistertitel am 1. Juni auch das Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund gewinnen, könnten sich beide Chancen auf den Ballon d'Or ausrechnen - aber eben auch gegenseitig Punkte klauen.

Deshalb vermutet die Marca dahinter eine bewusste "Kampagne", um die Stimmen auf den Brasilianer zu vereinen. Am Sonntag feierten die Fans Vinicius Jr. wiederholt mit "Ballon d'Or!"-Sprechchören, auch Trainer Carlo Ancelotti pries ihn in den vergangenen Wochen als potenziellen Sieger: "Vinicius ist gut genug. Er steht im Finale der Champions League und nimmt an der Copa America teil. Ich denke, er ist sehr nah dran. Ich glaube, er könnte ihn wirklich gewinnen."

Im Power Ranking zum Ballon d'Or von GOAL steht der 23-Jährige aktuell aber lediglich auf dem vierten Platz.