"Er tut mir leid": Legende enthüllt, was José Mourinho noch verarbeiten muss

© Getty Images

Vor einigen Tagen berichtete dann der Journalist Ben Jacobs, dass der saudi-arabische Klub Al-Qadsiah - designierter Aufsteiger in die Saudi Pro League - Mourinho als neuen Coach haben will. Der 61-Jährige selbst hat jedenfalls bereits betont, dass er ab Sommer gerne wieder auf einer Trainerbank sitzen würde.

Zanetti, seit 2014 Vize-Präsident bei Inter, hatte mit den Nerazzurri im Jahr 2010 unter Mourinho die Champions League gewonnen. The Special One trainierte Inter zwei Jahre lang, verabschiedete sich nach dem CL-Triumph in Richtung Real Madrid. Zanetti hatte als Profi von 1995 bis 2014 für Inter gespielt.