José Mourinho würde angeblich "zu Fuß nach Manchester gehen", um noch einmal United zu trainieren

Nach dem 0:4-Debakel bei Crystal Palace am Montag ist klar: Manchester United wird die schlechteste Punktausbeute seiner Premier-League-Zugehörigkeit einfahren. Außerdem bangt der englische Rekordmeister mehr denn je um einen Platz in einem internationalen Wettbewerb und die Kritik an Trainer Erik ten Hag ebbt nicht ab. Mit José Mourinho steht angeblich ein alter Bekannter parat, um im Old Trafford zu übernehmen.

Laut einem Bericht der Manchester Evening News würde der portugiesische Star-Coach liebend gerne zu United zurückkehren, wo er 2016 Louis van Gaal beerbte und im Dezember 2018 entlassen wurde.

Angeblich habe Mourinho in seinem Umfeld erklärt, er würde "zu Fuß nach Manchester gehen", um noch einmal Trainer bei den Red Devils zu werden. Der 61-Jährige war bis Januar bei der AS Rom tätig. Ihm wird ein gutes Verhältnis mit United-Anteilseigner Sir Jim Ratcliffe nachgesagt.

Die Evening News berichtet auch, dass Mourinho sich keine Illusionen mache und nicht von einer Kontaktaufnahme seitens des Klubs ausgehen, den er zum Gewinn der Europa League und im Ligapokal führte.