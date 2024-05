"Sie haben mit solchen Fragen mein Leben versaut": José Mourinho erklärt, warum er nicht mehr ins Stadion des FC Chelsea geht

Genauso sieht es für ihn bei Benfica aus: "Ich brauche 20, 30 Minuten von meinem Haus zum Luz. Ich bin dort zu zwei oder drei Spielen gefahren. Dann haben sie dort angefangen, solche Fragen zu stellen - und jetzt fahre ich da nicht mehr hin. Sie haben mit solchen Fragen mein Leben versaut", meinte Mourinho.

Mourinho äußerte sich auch zu seiner Trainer-Zukunft: "Ich habe kein Projekt in Aussicht. Was passiert, passiert. Ich weiß, dass die Leute von mir immer erwarten, dass ich gewinne, auch wenn das Team, das ich trainiere, dafür gar nicht gemacht ist. Aber ich will wieder trainieren. Das ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ohne Training gibt es für mich kein Glück", sagte er. "Wo ich arbeite? In irgendeinem Klub, der ein gutes Trainingszentrum hat, in dem man gut trainieren kann", lautete seine Forderung an die Interessenten.