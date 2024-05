Jude Bellingham kannte Real Madrids Klub-Legende Zinédine Zidane nicht

© imago images

Zidane selbst hat sich in dieser Saison ebenfalls schon über Bellingham geäußert: “Er ist ein unglaublicher Spieler, der unglaubliche Sachen machen kann. Man konnte sich vorstellen, was er leisten kann, aber er hat alles mit dem, was er macht, noch übertroffen. Und man darf nicht vergessen, dass er erst 20 ist. Er legt die Messlatte jetzt schon sehr hoch. Ich bin ein großer Fan von ihm."

Bellingham tritt am Mittwoch mit Real zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayern München an. Das Hinspiel vor einer Woche ließ beiden Mannschaften durch ein 2:2 noch alle Möglichkeiten. Im Sommer steht dann für Bellingham mit England die EM in Deutschland auf dem Programm.