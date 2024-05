"Der beste Linksverteidiger der Welt": Ein einstiger Bad Boy könnte beim FC Bayern Alphonso Davies ersetzen

Théo Hernandez und seine Privatfehde mit Hakan Calhanoglu

Weitere Kostprobe seines Temperaments gefällig? Eine Privatfehde pflegt Hernandez mit Ex-Mitspieler Hakan Calhanoglu. Vor dem Derby zwischen Milan und Inter in der Saison 2022/23 verweigerte Calhanoglu Hernandez während des obligatorischen Abklatschens den Handschlag. Letzterer klopfte ihm stattdessen auf den Rücken und schickte ein paar verbale Nettigkeiten hinterher. Es gab das erste kurze Wortgefecht vor einer Partie, die in dramatischer Art und Weise mit 3:2 für die Rossoneri endete.

Ihren Ursprung hatte der Zwist im Sommer 2021, als der ehemalige Bundesligastar Calhanoglu nach zähen Verhandlungen mit Milan ablösefrei zu Inter wechselte. Es hagelte die übliche Kritik in den Sozialen Netzwerken, mehrere Mitspieler äußerten ihr Unverständnis. Aus Milan-Sicht aber gab es in der Folgesaison die perfekte sportliche Antwort: Der Traditionsklub gewann ohne Calhanoglu den ersten Scudetto nach elf Jahren - in einem Foto-Finish mit zwei Punkten Vorsprung auf Inter.

Die Meisterparty fiel spektakulär aus und dank Hernandez spielte auch Calhanoglu eine Rolle. Der impulsive Franzose, der auch einst mal einen Schiedsrichter auf Social Media mit Kotzsmileys bedachte, hatte den Abgang seines ehemaligen Mannschaftskameraden einige Monate zuvor nicht vergessen. Und so stimmte er während der Busparade durch die Modemetropole per Megafon den Schmähgesang "Calhanoglu H****sohn!" an. Ein gefundenes Fressen für Milans Tifosi, sie grölten begeistert mit.

Eine Retourkutschte gab es allerdings in der vergangenen Woche: Da wurde während Inters Meisterfeierlichkeiten Hernández zum Spott der Nerazzurri. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder heraus!