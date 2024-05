Wegen Transfer: Robert Lewandowski bestätigt Geheimtreffen mit Kylian Mbappé

"Natürlich war das Thema in unseren Gesprächen", sagte Lewandowski im Interview mit Le Parisien, als er darauf angesprochen wurde, ob es zwischen ihm und Mbappé um einen Transfer des damaligen Bayern-Stars zu PSG ging.

Die beiden Torjäger hatten sich im Mai 2022 am Rande der Filmfestspiele in Cannes getroffen. Le Parisien berichtete seinerzeit darüber.

Lewandowski stand zu jenem Zeitpunkt noch beim FC Bayern München unter Vertrag und Mbappé soll versucht haben, den Polen in den Gesprächen von einem Wechsel zu PSG zu überzeugen. Der Franzose wusste offenbar schon, dass er seinen Vertrag in Paris kurz darauf verlängern würde und wünschte sich Lewandowski an seiner Seite in der Offensive.

Statt zu PSG wechselte Lewandowski bekanntlich wenig später zum FC Barcelona. Für die Katalanen hat der 35-Jährige bisher in 91 Pflichtspielen 57 Tore erzielt, sein Vertrag läuft noch bis 2026. Es gibt allerdings Gerüchte, wonach Lewandowski Barça schon in diesem Sommer verlassen könnte.

Mbappé hatte sich 2022 indes noch gegen einen Wechsel zu Real Madrid und für einen Verbleib in Paris entschieden. Sein Vertrag bei PSG endet jedoch in diesem Sommer, voraussichtlich zieht es den 25-Jährigen nun endgültig nach Madrid.