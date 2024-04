Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: NBA-Legende Dirk Nowitzki hat einen klaren Favoriten

"Ich bin ein Messi-Fan", sagte Nowitzki in der Talkshow Kickin' It bei Paramount+. "Wie er sich gibt, wie er spielt, extrem schnell", führte der ehemalige Superstar der Dallas Mavericks als Begründung an.

An Ronaldo missfalle ihm indes vor allem dessen Exzentrik, so Nowitzki weiter: "Das Trikot ausziehen und dieses ganze 'Schaut mich an'. Das ist einfach nicht mein Stil."

Messi nehme er hingegen "deutlich bodenständiger" wahr, erklärte der 45-Jährige, der seine Basketball-Karriere 2019 beendet hatte. "Damit kann ich mich besser identifizieren."