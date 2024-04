"Das Gesicht eines Teufels": Heftige Beleidigung gegen Lionel Messi enthüllt

Messi kam zwar gegen Monterrey nicht zum Einsatz, mischte sich aber nach dem Abpfiff trotzdem mit ein, als einige Miami-Spieler zur Schiedsrichterkabine liefen, um sich von den Unparteiischen einige strittige Entscheidungen erklären zu lassen. Die Atmosphäre zwischen den beiden Teams hatte schon im Vorfeld gelitten, nachdem Monterrey-Boss Fernando Ortiz behauptet hatte, dass Miami bei den Schiri-Entscheidungen davon profitieren würde, dass Messi nun bei den Amerikanern spielt.

FOX Sports MX präsentierte eine heimliche Audio-Aufnahme, in der Monterreys argentinischer Co-Trainer Nico Sanchez über den Ärger in den Kabinen rund um Messi und Miami-Trainer Tata Martino spricht: "Der Zwerg war besessen, er hatte das Gesicht eines Teufels. Er hat seine Faust neben mein Gesicht gehalten und gesagt 'Für wen hältst du dich?'. Ich habe ihn nicht angeschaut, einfach weggesehen und nicht geantwortet, aber das hat es noch schlimmer gemacht. Und dann noch Tata Martino, was für ein Blödmann. Der stand vor mir und meinte 'Fängst du jetzt an zu heulen, du Idiot?'. Was für ein Blödmann! Die werden die ganzen Videos davon wahrscheinlich gelöscht haben, weil es für sie sonst nicht gut aussieht. Was die da gemacht haben, war wirklich schlimm."

Monterrey hat den Verband CONCACAF aufgefordert, sich die Vorgänge in Miami genauer anzusehen. Außerdem hat sich Co-Trainer Sanchez für einige seiner Kommentare entschuldigt - allerdings nicht bei Lionel Messi: "Da ich Inter-Trainer Gerardo Martino nicht persönlich kenne und über ihn auf eine respektlose Art und Weise geredet habe, möchte ich mich dafür entschuldigen. Ich bin genauso Argentinier wie er und deshalb werde ich immer meinen Klub verteidigen. Jetzt stelle ich mich hier hin und übernehme die Verantwortung."

Am Mittwoch treffen Inter Miami und Monterrey erneut aufeinander, wobei Messi, der beim 2:2 in der MLS gegen die Colorado Rapids nach seiner Verletzung von der Bank aus sein Comeback gab, in der Startelf stehen dürfte.