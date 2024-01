Transfers und Gerüchte am 27. Januar: Napoli-Boss bestätigt Abschied von Victor Osimhen

© Getty

Victor Osimhen

Beim italienischen Meister SSC Neapel hat sich die Klubführung damit abgefunden, dass Torjäger Victor Osimhen nicht ewig für die Partenopei stürmen wird. Präsident Aurelio De Laurentiis nannte nun die Vereine, die bei einem Abschied von Napoli für den 25-Jährigen in Frage kommen.

De Laurentiis erklärte mit Blick auf einen möglichen Abschied Osimhens: "Wir wissen es seit dem letzten Sommer. Die Verhandlungen wegen seiner Verlängerung haben sich deswegen hingezogen, liefen aber in freundschaftlicher Atmosphäre. Wir wissen ganz genau, dass er zu Real Madrid, PSG oder einem Verein aus der Premier League gehen wird."

Osimhen wurde im vergangenen Sommer mit mehreren namhaften Vereinen in Verbindung gebracht, darunter der FC Chelsea und eben Real. Am Ende blieb er in Neapel und unterzeichnete dort einen neuen, bis 2026 gültigen Vertrag. Dieser soll allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 130 Millionen Euro beinhalten.