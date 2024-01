Warum passiert so wenig auf dem Transfermarkt? FC Bayern München, Real Madrid, FC Chelsea und Co. investieren nicht

© getty

Transfermarkt: Das Geld aus Saudi-Arabien fließt nicht mehr

Angesichts des Transfer-Stillstands in Europa hoffen die Vereine vielleicht darauf, dass Saudi-Arabien das Ganze wieder in Schwung bringt, so wie es im Sommer der Fall war. Steven Gerrards Klub Al-Ettifaq hatte im Dezember diese Hoffnungen befeuert, als er den Klubeigentümer nach einem schlechten Saisonstart öffentlich um Transfer-Investitionen bat.

"Wir müssen in diesem Fenster und auch im Sommer zeigen, dass wir es ernst meinen und dass wir konkurrenzfähig sein wollen", sagte Gerrard, nachdem seine Mannschaft gegen Al-Nassr zum achten Mal in Folge ohne Sieg geblieben war. "Wir werden hoffentlich in der Lage sein, grundlegende Veränderungen an der Mannschaft und am Kader vorzunehmen. Ende Januar wird man hoffentlich eine andere, stärkere Mannschaft von uns sehen."

Trotz des Abgangs von Jordan Henderson blieb es aber bei Al-Ettifaq auf dem Transfermarkt seltsam ruhig, was dem Trend der gesamten Saudi-Liga entspricht. Hierfür gibt es mehrere Gründe.

Erstens dürfen die SPL-Vereine derzeit nur acht Ausländer in ihren Kader aufnehmen. Nach all den Sommertransfers ist die große Mehrheit dieser Plätze - vor allem bei den vier Teams, die vom Staat unterstützt werden und am meisten Geld ausgeben - bereits besetzt. Al-Hilal musste sogar kreativ werden, um Renan Lodi aus Marseille zu verpflichten: Den verletzten Neymar meldete man für den Rest der Saison einfach ab, damit der Linksverteidiger geholt werden konnte.

Es wird auch damit gerechnet, dass sich die Saudi-Klubs auf einen weiteren wichtigen Transfer-Sommer vorbereiten, in welchem Premier-League-Stars wie Casemiro und Mohamed Salah eher bereit sind, aus Europa in die Wüste zu wechseln. Der schnelle Abgang von Henderson und Berichte über die Schwierigkeiten anderer Spieler wie Aymeric Laporte und Karim Benzema, sich im Land einzugewöhnen, drohen zum Scheitern des Projekts zu führen - schon kurz nachdem es richtig in Gang gekommen ist.