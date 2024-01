Transfers und Gerüchte am 25. Januar: Opfert Real Madrid für Kylian Mbappé einen Superstar?

© getty

Romelu Lukaku

Der Belgier hat am Rande eines Testspiels der AS Roma gegen Al-Shabab lobende Worte über den Fußball in Saudi-Arabien gefunden.

"In den nächsten zwei Jahren sehe ich diese Liga als eine der besten der Welt, wenn nicht sogar als die beste", sagte Lukaku Riyadiya TV auf die Frage nach seiner Meinung zum Fußball in Saudi-Arabien. "Die Vereine unternehmen große Anstrengungen, um die 'großen' Spieler hierher zu holen. Infolgedessen werden die Mannschaften und die fußballerischen Qualitäten immer besser."

Der belgische Stürmer könne sich sogar in Zukunft einen Wechsel in die Wüste vorstellen. Auf die Frage, ob man "ihn eines Tages in Saudi-Arabien wiedersehen werde", antwortete Lukaku mit einem Augenzwinkern: "Auf jeden Fall."