Die Top-10 des Jahres ohne Cristiano Ronaldo? So reagiert CR7

Cristiano Ronaldo von Al-Nassr hat sich über die Auswahl der International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) lustig gemacht, die am zweiten Weihnachtstag die aus ihrer Sicht zehn besten Spieler des Jahres 2023 präsentiert hatte.

CR7 war nicht in den Top-10 vertreten, was dem Portugiesen allem Anschein nach gar nicht gepasst hat. Er reagierte auf Instagram, indem er drei Lachsmileys und den nicht hinschauenden Affen postete.

Die IFFHS krönte Erling Haaland von Manchester City zum besten Spieler des Jahres. In den Top-10 folgten dahinter Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Rodri (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Harry Kane (Bayern München), Bernardo Silva (Manchester City), Vinícius Júnior (Real Madrid) und Lisandro Martínez (Manchester United).

Mit seinen 38 Jahren liefert Ronaldo in der laufenden Saison in der Saudi Pro League starke Zahlen: Er kommt in 17 Liga-Spielen auf 19 Tore und neun Assists.