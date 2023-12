Prominenter Zuwachs für die "Baller League": Alisha Lehmann schließt sich Mats Hummels und Lukas Podolski an

Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann von Aston Villa hat sich der "Baller League" angeschlossen und wird somit Teil des Projekts der Weltmeister Lukas Podolski und Mats Hummels.

"Ich freue mich riesig auf die Baller League“, sagte Lehmann zur Bild-Zeitung: "Das ist eine tolle Idee, die viel aus der heutigen Zeit paart: Fußball pur, Entertainment und das ganze dann nahbar über Social Media für die Fans erlebbar machen."

Die 24-Jährige hätte den Straßenfußball aus ihrer Kindheit ohnehin im Blut. "Das Setup wird sehr spannend - ich bin mir sicher Top-Talente entdecken zu können", ergänzte sie.

Das neuartige Fußball-Format ist an die bereits sehr erfolgreiche "Kings League" von Gerard Piqué angelehnt.

Die "Baller League" wird ab dem 8. Januar 2024 in der Motorworld in Köln stattfinden. Insgesamt treten zwölf Teams an, die jeweils von einer bekannten Persönlichkeit gemanagt werden.