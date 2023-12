"Der Einzige!": NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo mit klarer Meinung in der Ronaldo-Messi-Frage

Der aus Griechenland stammende Giannis Antetopkounmpo ist ein großer Fußballfan und hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die portugiesische Legende Cristiano Ronaldo unterstützt - manchmal imitiert er sogar dessen berühmten "Siuuu"-Torjubel. Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass er den ehemaligen Stürmer von Manchester United und Real Madrid für den besten Spieler aller Zeiten hält.

Milwaukee-Bucks-Star Giannis hat auf seinem persönlichen YouTube-Kanal über seine Lieblingsstars im Fußball gesprochen: "Das sind unglaubliche Spieler. Luis Figo, Nani und Deco gehörten in meiner Jugend zu meinen Lieblingsspielern. Aber am Ende muss man für den GOAT sein, den einzigartigen Cristiano Ronaldo. In jeder Sportart, die er machen würde, wäre er wahrscheinlich gut."

Ronaldo verfügt sicherlich über die Sprungkraft und den großen Drang, der Beste zu sein, was darauf hindeutet, dass er Giannis auf dem Weg in die Basketball-Unsterblichkeit hätte folgen können, wenn er sich für eine andere Sportart entschieden hätte.

Giannis über Ronaldo: "Sehr, sehr beeindruckend"

Giannis fügte über Ronaldo hinzu: "Er ist so ehrgeizig. Er ist in der Lage, mit 37, 38 Jahren auf einem so hohen Niveau zu spielen. Das ist sehr, sehr beeindruckend." CR7, der beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr immer noch glänzt, hat im Jahr 2023 bereits 50 Tore für seinen Klub und sein Land erzielt und wird gegen seinen ewigen Rivalen Messi antreten, wenn sein aktueller Arbeitgeber am 1. Februar 2024 in einem Freundschaftsspiel beim Riyadh Cup auf den MLS-Klub Inter Miami trifft.