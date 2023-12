Freund von Steven Gerrard verrät Gründe für Wechel nach Saudi-Arabien zu Al-Ettifaq: "Geld spricht seine eigene Sprache"

Robbie Fowler hat erklärt, dass sich sein früherer Liverpool-Mitspieler und Kumpel Steven Gerrard vor allem wegen des Geldes für Al-Ettifaq in Saudi-Arabien entschied. Doch auch sportlich gebe es dort eine Perspektive für den Engländer.

"Die Realität ist, dass Geld seine eigene Sprache spricht. Und ich glaube nicht, dass er dorthin gegangen ist, um wieder in die Premier League zu kommen. Ich glaube, dass Spieler und Manager, die dorthin gehen, nur an das Jetzt denken und nicht an die Zukunft", ordnete Fowler im Podcast Up Front von Simon Jordan ein.

Trotzdem sah der 48-Jährige auch eine sportliche Perspektive im Nahen Osten für seinen früheren Mitspieler: "Man könnte meinen, er wolle sich neu erfinden und wieder zu dem Trainer werden, der er bei den Rangers war. Er war ein unglaublicher Spieler, und er spricht unglaublich gut über das Spiel. Ich kann nicht für Steven sprechen, aber ich denke, es ist eine Chance. Es könnte eine gute Sache für ihn sein, wenn er dorthin geht und es krachen lässt. Wenn man über den langfristigen Plan spricht, muss man in erster Linie die Einstellung haben, dass man gut abschneiden will."

Folwer sei sich sicher, dass Gerrard eines Tages ein Top-Trainer werde: "Er war bei Aston Villa nicht brillant, aber das wird er selbst sagen. Und deshalb ist es wichtig, dass er nach Saudi-Arabien geht und dort gut abschneidet."

Der ehemalige Kapitän der Reds und Englands war Teil des Massenexodus, der den europäischen Fußball in Richtung Naher Osten verließ, als er sich bereit erklärte, das Ruder bei Al-Ettifaq zu übernehmen.