"Er frisst Leute auf": Ex-Stürmer vom FC St. Pauli kostet heute 100 Millionen Euro - und ist beim BVB im Gespräch

Cristiano Ronaldo hat ihn, Kylian Mbappé hat ihn, Robert Lewandowski hat ihn - und Viktor Gyökeres auch: einen eigenen Torjubel. Sportlich gesehen steht der Stürmer von Sporting CP aus Lissabon zwar (noch) nicht auf einer Stufe mit dem Star-Trio, doch sein Jubel kann es mit den besten aufnehmen. Denn er ist kreativ - und wirft eine Frage auf.

Gyökeres verschränkt nach jedem Tor die Finger und hält sie sich vor den Mund, die Daumen in die Höhe gestreckt. Was das bedeuten soll? Das ist die große Frage - und Gyökeres will sie partout nicht beantworten. Dieses ungelöste Rätsel befeuert den Hype rund um den Schweden mit dem ungarischen Nachnamen. Doch dass das Interesse am Angreifer und seinem Jubel überhaupt entstanden ist, hängt natürlich damit zusammen, dass er seine "Mund-zu"-Geste in letzter Zeit in schöner Regelmäßigkeit zeigen konnte.