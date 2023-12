Afrika Cup 2024: Datum, Termin, Spielplan, Zeitplan, Gruppen, Teams, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

Afrika Cup 2024: Datum, Termin, Spielplan, Zeitplan

Der Afrika Cup 2024 wird am 13. Januar von Gastgeber Elfenbeinküste und Guinea-Bissau offiziell eröffnet. Das Finale steigt vier Wochen später am 11. Februar.

Die Bundesligisten müssen im "schlechtesten Fall" sechs Spieltage auf ihre Stars verzichten. Die Rückrunde beginnt am 12. Januar. Hier eine Übersicht mit den voraussichtlichen Afrika-Cup-Fahrern.

Wie schon 2019 und 2022 nehmen auch in diesem Jahr wieder 24 Nationen am Afrika Cup teil. Die Gruppenphase teilt sich in sechs Gruppen à vier Teams auf. In die nächste Runde ziehen der jeweilige Sieger und die zweitplatzierte Mannschaft sowie die vier besten der sechs Gruppendritten ein.

So ergibt sich das Achtelfinale. Insgesamt werden 52 Partien gemacht.