Fußball: Rapper 50 Cent sponsert U14-Mädchen des AFC Rumney

Der US-amerikanische Rapper 50 Cent ist neuer Trikotsponsor der U14-Mädchenfußballmannschaft des AFC Rumney. Das verkündete der walisische Klub am Dienstag. Der Name des 48-Jährigen wird zukünftig genauso auf der Vorderseite des Auswärtstrikot zu sehen sein, wie der Name seiner Hip-Hop-Gruppe "G-Unit".

Der Musiker, der mit bürgerlichen Namen Curtis Jackson III heißt, ist nicht der erste prominente Nordamerikaner, der in einem walisischen Fußballklub investiert. Bereits 2021 hatten die Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney den walisischen Viertligisten AFC Wrexham gekauft.