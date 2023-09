Finnland vs. Dänemark heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

Skandinavisches Duell in der EM-Qualifikation! Finnland empfängt heute Dänemark. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

EM-Qualifikation, Finnland vs. Dänemark: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Das Topspiel in der Gruppe H lautet am heutigen Sonntag, 10. September, Finnland gegen Dänemark. Nach den ersten fünf Spieltagen in der Qualifikation zur EM 2024 führt Finnland die Tabelle mit zwölf Punkten überraschend vor dem skandinavischen Kontrahenten (zehn Punkte) an. Gespielt wird ab 18 Uhr im Olympiastadion von Helsinki.

In der ausgeglichenen Gruppe H ist jeder Sieg eminent wichtig. Sollte Finnland heute Dänemark schlagen, sind die Türen zur EM 2024 in Deutschland weit geöffnet.

Am vergangenen Donnerstag gewann Finnland mit 1:0 in Kasachstan, während Dänemark klar mit 4:0 gegen San Marino gewann. Das erste Duell zwischen Dänemark und Finnland in der laufenden EM-Qualifikation gewannen die Dänen mit 3:1.

Finnland vs. Dänemark heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV

Live im Free-TV kann das skandinavische Duell in der Qualifikationsgruppe H heute nicht verfolgt werden. Das liegt daran, dass die Übertragungsrechte bei einem anderen Anbieter liegen.

Finnland vs. Dänemark heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Livestream

Die Übertragungsrechte an allen Spielen EM-Qualifikation des heutigen Abends liegen bei DAZN. Dort seht Ihr also auch Finnland vs. Dänemark heute im Livestream.

Die Übertragung beginnt mehrere Minuten vor dem Spielbeginn. Abrufen könnt Ihr den Livestream, wenn Ihr im Besitz eines kostenpflichtigen Abos seid, nach der Anmeldung auf dazn.com oder über die kostenlose DAZN-App. Diese ermöglicht das Verfolgen des Livestreams auf verschiedenen Devices, wie beispielsweise dem Smartphone. Die App gibt es auch für die gängigsten Smart-TVs.

Finnland vs. Dänemark heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Wer keinen Zugriff auf den Livestream von DAZN hat, kann Finnland vs. Dänemark heute im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker Finnland - Dänemark.

