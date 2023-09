Daniel Schmidt: Japans Torwart mit dem deutschen Namen - das steckt dahinter

Daniel Schmidt wird beim heutigen Testspiel gegen Deutschland das japanische Tor hüten. Doch wieso hat Japans Keeper eigentlich einen deutschen Namen? SPOX hat die Antwort.

Während die Nationalmannschaften Europas in den folgenden Tagen im Rahmen der EM-Qualifikation im Einsatz sind, bestreitet das DFB-Team zwei Testspiele. Zum Auftakt geht es heute (9. September) gegen Japan. Das Duell wird um 20.45 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg angepfiffen. Am Dienstag wartet im zweiten Testspiel der zweifache Weltmeister Frankreich.

Diese zwei Spiele könnten auch über die Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick beim DFB entscheiden.

Deutschland und Japan standen sich zuletzt im vergangenen Jahr bei der Winter-Weltmeisterschaft in Katar gegenüber. Trotz des 1:0-Führungstreffers durch Ilkay Gündogan musste sich Hansi Flicks Mannschaft nach 90 Minuten letztlich mit 1:2 geschlagen geben, zwei Spiele später war das erneute Vorrunden-Aus besiegelt. Nun sehnen sich die Deutschen nach einer Mini-Revanche. Dies will Daniel Schmidt, Japans Torwart, jedoch auf jeden Fall verhindern.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wieso Japans Keeper einen deutschen Namen hat.

Daniel Schmidt: Was steckt hinter dem deutschen Namen des japanischen Torwarts?

Wirft man einen Blick auf die beiden Kader, die heute für die Partie Deutschland vs. Japan nominiert wurden, könnte man beim Lesen des Namens Daniel Schmidt denken, er spiele für Deutschland. Tatsächlich ist Schmidt aber Teil des japanischen Kaders.

Liest man den vollständigen Namen des Torwarts, ergibt die Sache wieder mehr Sinn. Daniel Yuji Yakubi Schmidt hat seinen deutschen Nachnamen von seinem US-amerikanischen Vater, der deutsche Vorfahren hat. Schmidts Mutter ist Japanerin. "Ich bin mir nicht sicher, welche Generation meiner Familie aus Deutschland in die USA ausgewandert ist", sagte Schmidt in einem Eurosport-Interview. "Es muss in den Generationen vor meinem Großvater gewesen sein - also vor langer Zeit."

Der 31-Jährige ist zwar in Chicago, Illinois, geboren, wuchs jedoch bereits ab seinem zweiten Lebensjahr in Japan auf, wo er seit 2018 für die Nationalmannschaft aufläuft. Aktuell steht der 1,97 Meter große Japaner beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden unter Vertrag. Während er beim 2:1-Sieg in Katar noch von der Bank aus zusah, wird er heute aller Voraussicht nach gegen Deutschland starten.

Daniel Schmidt: Wieso hat Japans Torwart einen deutschen Namen? Voraussichtliche Aufstellungen Deutschlands und Japans

Deutschland: ter Stegen - Henrichs, Thiaw, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Can - Gnabry, Gündogan, L. Sané - Havertz

ter Stegen - Henrichs, Thiaw, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Can - Gnabry, Gündogan, L. Sané - Havertz Japan: Schmidt - Sugawara, Itakura, Taniguchi, H. Ito - W. Endo, Morita - Kubo, Kamada, Mitoma - Ueda

Daniel Schmidt: Wieso hat Japans Torwart einen deutschen Namen? Wichtigste Infos zum Testspiel zwischen Deutschland und Japan

Begegnung: Deutschland vs. Japan

Deutschland vs. Japan Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 9. September 2023

9. September 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Volkswagen-Arena, Wolfsburg

Volkswagen-Arena, Wolfsburg TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

