Antoine Griezmann: MLS "mein Hauptziel"

Antoine Griezmann will seine Karriere in der Major League Soccer (MLS) beenden.

"Das ist mein Hauptziel", sagte der französische Weltmeister von 2018 vor dem Länderspiel in Dortmund gegen Deutschland am Dienstagabend.

Der 32-Jährige, der derzeit bei Atletico Madrid unter Vertrag steht, kann sich aber auch einen Wechsel nach Saudi-Arabien vorstellen. Er verstehe die Spieler, die dort hingehen würden, "sehr gut", so Griezmann: "Wir sprechen hier über unglaubliche Summen. Sie denken an ihre Kinder, an ihre Enkelkinder. Ich finde es normal, dort hinzugehen."