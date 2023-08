Sogar zwei Deutsche sind dabei: Was man vorm Saisonstart der Saudi Pro League wissen sollte

Am Freitag startet die Saudi Pro League in die Saison. Im Eröffnungsspiel empfängt Al-Ahli mit dem deutschen Trainer Matthias Jaissle Al-Hazem. Was man vor dem Saisonstart über die viel diskutierten Millionen-Liga wissen sollte.

Saudi Pro League: Was genau ist das?

Die Saudi Pro League wurde zur 1976 als oberste Spielklasse und erste Profiliga Saudi-Arabiens gegründet. Rekordmeister ist Al-Hilal aus der Hauptstadt Riad mit 18 Titeln, amtierender Champion Al-Ittihad aus Dschidda.

Saudi Pro League: Nach welchem Modus wird gespielt?

Zur Saison 2023/24 wurde die Liga auf 18 Teams erweitert. Diese ermitteln in Hin- und Rückrunde bis zum 27. Mai 2024 ihren Meister, die letzten drei Teams steigen ab.

Cristiano Ronaldo, Sadio Mané und Co: Welche Stars sind dabei?

Dank der Multimillionen-Investionen konnten zahlreiche prominente Fußballer nach Saudi-Arabien gelockt werden - die meisten sind jedoch schon über 30 Jahre alt. Die größten Namen: Cristiano Ronaldo (38), Sadio Mané, der vom FC Bayern München kam (32/beide Al-Nassr), Karim Benzema (35), N'Golo Kanté (32/beide Al-Ittihad), Jordan Henderson (33/Al-Ettifaq), Riyad Mahrez (32/Al-Ahli). Auch die Trainerbänke sind hochkarätig besetzt, unter anderem mit Steven Gerrard (Al-Ettifaq), Jorge Jesus (Al-Hilal) und Slaven Bilic (Al-Fateh).

Diese Stars sind in die Saudi Pro League gewechselt - ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Name: Alter: Von: Nach: Ablöse: Vertrag bis: Karim Benzema 35 Real Madrid Al-Ittihad ablösefrei 30.06.2026 N'Golo Kanté 32 FC Chelsea Al-Ittihad ablösefrei 30.06.2026 Marcelo Brozovic 30 Inter Mailand Al-Nassr 18,00 Mio 30.06.2026 Édouard Mendy 31 FC Chelsea Al-Ahli 18,50 Mio 30.06.2026 Malcom 26 Zenit St. Petersburg Al-Hilal 60,00 Mio 30.06.2027 Rúben Neves 26 Wolverhampton Al-Hilal 55,00 Mio 30.06.2026 Kalidou Koulibaly 32 FC Chelsea Al-Hilal 23,00 Mio 30.06.2026 Roberto Firmino 31 FC Liverpool Al-Ahli ablösefrei 30.06.2026 Riyad Mahrez 32 Manchester City Al-Ahli 35,00 Mio 30.06.2027 Moussa Dembélé 27 Olympique Lyon Al-Ettifaq ablösefrei 30.06.2025 Allan Saint-Maximin 26 Newcastle United Al-Ahli 27,20 Mio 30.06.2026 Alex Telles 30 Manchester United Al-Nassr 7,00 Mio 30.06.2025 Seko Fofana 28 RC Lens Al-Nassr 25,00 Mio - Sergej Milinkovic-Savic 28 Lazio Rom Al-Hilal 40,00 Mio 30.06.2026 Jota 24 Celtic Glasgow Al-Ittihad 29,10 Mio 30.06.2026 Jordan Henderson 33 FC Liverpool Al-Ettifaq 14,00 Mio 30.06.2026 Fabinho 29 FC Liverpool Al-Ittihad 46,70 Mio 30.06.2026 Sadio Mané 31 FC Bayern München Al-Nassr 30,00 Mio 30.06.2026

Ebenso prominent - und angeführt von Kylian Mbappé und Lionel Messi - ist jedoch auch die Liste an Spielern, die den Klubs aus Saudi-Arabien abgesagt haben.

Saudi Pro Leaue: Welche Deutschen sind dabei?

Nach aktuellem Stand nur zwei: Al-Hilal kaufte Trainer Matthias Jaissle (35) kurz vor Saisonstart aus seinem Vertrag bei RB Salzburg heraus. Und Abwehrspieler Robert Bauer (28), früher unter anderem bei Werder Bremen, hat sich Außenseiter Al-Tai angeschlossen.

Wie ist das Niveau der Liga?

Bislang teilte sich die Saudi Pro League den Status als stärkste Liga Asiens mit der japanischen J-League und - mit Abstrichen - der südkoreanischen K-League. Aus diesen drei Wettbewerben stammte in den vergangenen sieben Jahr stets der Sieger der AFC Champions League, deren Rekordgewinner Al-Hilal ist. Nach der Flut an Neuzugängen dürfte die Saudi Pro League die alleinige Nummer eins des Kontinents sein.

Was ist der Höhepunkt der 1. Spieltags?

Das Duell zwischen Al-Ettifaq und Al-Nassr am Montag, eine Art "Legenden-Spiel" des FC Liverpool: Die frühere Reds-Ikone Gerrard als Trainer und der langjährige Liverpool-Kapitän Henderson treffen mit Al-Ettifaq auf Al-Nassrs Neuerwerb Mane. Und, natürlich: Bei den Gästen ist auch Cristiano Ronaldo dabei.

Saudi Pro League: Warum ist die Liga umstritten?

In Kurzform: Der Fußball gehört in Saudi-Arabien zum staatlichen Konzept des "Sportswashing", einer Methode, durch pompöse Veranstaltungen nach westlichem Vorbild von Menschenrechtsverletzungen abzulenken. Saudi-Arabien, dem Unterdrückung in ethnischer und religiöser Hinsicht sowie im Hinblick auf sexuelle Orientierung und Identität vorgeworfen wird, hat laut Menschenrechts-Organisationen in den vergangenen zwei Jahren rund sechs Milliarden Euro in Sportswashing investiert.

Saudi Pro League: Wer überträgt die Spiele live im TV und Livestream?

Nach SID-Informationen hat sich der Bezahl-Anbieter DAZN die Rechte an der Liga gesichert und wird ausgewählte Partien übertragen.