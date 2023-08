Molde FK vs. Galatasaray Istanbul heute live, Übertragung: Champions League Qualifikation im Free-TV und Livestream

Heute spielt Galatasaray Istanbul in der Champions League Qualifikation auswärts gegen Molde FK. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im Free-TV und Livestream ausgestrahlt wird.

Galatasaray musste bereits in zwei Qualifikationsrunden für die Teilnahme an der UEFA Champions League ran. Gegen Zalgiris Vilnius (Litauen) taten sich die Istanbuler noch schwer (2:2 und 1:0), aber die zweite Runde gegen Olimpija Ljubljana (Slowenien) meisterte Gala verhältnismäßig locker (3:0 und 1:0).

In der dritten Quali-Runde müssen die Kicker vom Bosporus nun nach Norwegen, der Gegner heißt Molde FK. Das Team von Erling Moe setzte sich auf ihrem Weg dahin gegen HJK Helsinki (Finnland) und KÍ Klaksvík (Färöer) durch.

Die Süper-Lig weist mittlerweile einige Stars in ihren Reihen auf und so auch Galatasaray. Neben Spielern wie Dries Mertens, Kerem Aktürkoglu und Lucas Torreira stießen unter anderem die Neuzugänge Wilfried Zaha, Kerem Demirbay und Hakim Ziyech zum Klub dazu. Ein spannender und vor allem hoch qualitativer Meisterschaftskampf mit den Stadtkonkurrenten Beşiktaş und Fenerbahce kann erwartet werden. Letztere ließen in diesem Sommer Shootingstar Arda Güler zu Real Madrid wechseln.

Molde FK vs. Galatasaray Istanbul heute live, Übertragung: Champions League Qualifikation im Free-TV

Die Quali-Begegnung zwischen den Norwegern und den Türken wird im frei empfangbaren TV beim österreichischen Sender Servus TV ausgestrahlt. Das Match wird um 21 Uhr (MESZ) angepfiffen.

Molde FK vs. Galatasaray Istanbul heute live, Übertragung: Champions League Qualifikation im Livestream

Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit, das Spiel auf legalem Wege zu schauen? Ja, gibt es.

Die Österreicher bieten auch einen Livestream via ServusOn an. Außerdem wird die Partie beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter DAZN live angeboten - dort findet Ihr auch alle Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga im Livestream.

Molde FK vs. Galatasaray Istanbul heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 21 Uhr (MESZ)

21 Uhr (MESZ) Heim: Molde FK

Molde FK Auswärts: Galatasaray Istanbul

Galatasaray Istanbul Wettbewerb: Champions League Qualifikation (3. Runde)

Champions League Qualifikation (3. Runde) Übertragung im Free-TV: Servus TV

Übertragung im Livestream: DAZN, ServusOn

Molde FK vs. Galatasaray Istanbul heute live, Übertragung: Der aktuelle Stand bei den CL-Lostöpfen