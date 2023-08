Angriff auf Europas Top-5-Ligen? Türkei rüstet auf: Diese Stars spielen in der Süper Lig 

Die türkische Süper Lig kauft in diesem Sommer ordentlich Qualität ein. Knapp 85 Millionen Euro gaben die Vereine in dieser Transferperiode bislang aus und die Liga ist mittlerweile mit etlichen Star-Spielern gespickt - und weitere könnten folgen.

Klar ist: Die Süper Lig rüstet auf und ihr könnten positive Zeiten bevorstehen. In der UEFA-5-Jahreswertung steht die Türkei zurzeit nur auf dem zwölften Rang, hinter Ländern wie Serbien oder Österreich. Um eine echte Top-Liga zu werden, muss auf jeden Fall noch eine Menge passieren, aber die momentanen Bewegungen in der Süper Lig zeigen den klaren Aufwärtstrend des Fußballs in der Türkei auf. Wenn weiterhin sauber gearbeitet wird könnte die türkische Liga in den nächsten Jahren weiter oben im Ranking angreifen. Vielleicht nicht in den Top-5, aber im oberen Feld des "Best of the Rest".

Die türkische Süper Lig gewann in den vergangenen Jahren immer mehr an Attraktivität und stellt dadurch auch für international etablierte Top-Spieler einen würdigen Rahmen, ihre Karriere dort fortzuführen oder ausklingen zu lassen.

In der Vergangenheit immer wieder mit einem Transfer zu einem internationalen Top-Klub, zum Beispiel dem BVB, in Verbindung gebracht, wechselte der 30-Jährige nun zu Galatasaray an den Bosporus.

Der Wechsel von Mittelfeldspieler Fred von Manchester United zu Fenerbahce wurde am Sonntagnachmittag offiziell: Der 30-Jährige unterschreibt für vier Jahre plus ein Jahr als Option. Der Brasilianer soll laut Medienberichten 15 Millionen Euro Ablöse kosten.

© imago images

Dusan Tadic (Fenerbahce)

Der Serbe ist neu in der Süper Lig und schloss sich jüngst Fenerbahce an. Der 34-Jährige sorgte zuvor beim FC Southampton und vor allem dann bei Ajax Amsterdam für Wirbel. Bei den Niederländern gelang ihm in seinen fünf Jahren in der Eredivisie immer eine zweistellige Anzahl an Toren und Vorlagen, eine wahnsinnige Quote.

Mit Ajax sorgte der Offensivspieler auch in der Champions League für Furore und scheiterte in der Saison 2018/2019 erst im Halbfinale an Tottenham. Der Brasilianer Lucas schoss sich im Rückspiel mit einem Dreierpack und dem entscheidenden Treffer in der letzten Minute zum Matchwinner und bescherte den Spurs den Finaleinzug.