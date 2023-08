MLS im Free-TV und Livestream sehen: Termine, Zeitplan, Spiele und Infos zur Übertragung der Spiele von Inter Miami, Lionel Messi und Co.

Der Wechsel von Lionel Messi zu Inter Mailand hat der MLS einen frischen Wind eingehaucht, weswegen die US-amerikanische Profiliga zahlreiche neue Fans gewinnen konnte. Hier bekommt Ihr das Wichtigste zu den Terminen, dem Zeitplan, den Spielen sowie Infos zur Übertragung der Spiele von Inter Miami, Lionel Messi und Co. erklärt.

Es sind noch keine drei Wochen vergangen, seit Lionel Messi sein Pflichtspieldebüt für Inter Miami gegeben hat, und schon lässt sich erkennen, dass der siebenfache Ballon-d'Or-Gewinner die Eingewöhnungsphase bravourös überwunden hat. In seinen fünf Auftritten für den Klub aus der MLS traf der Argentinier starke achtmal, bereitete zudem einen weiteren Treffer vor. Fast im Alleingang schoss der Argentinier den Tabellenletzten der Eastern Conference ins Halbfinale des Leagues Cups, wo in wenigen Tagen Philadelphia Union wartet.

Durch seine spektakulären Auftritte hat Messi zahlreiche Blick auf sich und die Liga gezogen. Das Interesse wächst stetig, auch in Deutschland, wo nun auch die Frage nach der Übertragung der MLS-Spiele im TV und Livestream Bedeutung gewinnt.

© getty Lionel Messi hat sich schnell in Miami eingelebt und trifft bereits wie am Fließband.

MLS im Free-TV und Livestream sehen: Termine, Zeitplan, Spiele

Die MLS ist von Grund auf anders strukturiert als die Ligen, die wir in Europa kennen. Die Amerikaner nehmen sich etwa die NFL und die NBA als Vorbild und trennen die Mannschaften auf verschiedene Conferences. Nach einer Regular Season geht es in der MLS mit Playoffs in K.o.-Form weiter.

Auch was den Start der Meisterschaft betrifft, gibt es im Vergleich zu Europa große Unterschiede. So wurden in der aktuellen MLS-Saison bereits 24 Spieltage absolviert, während es in Europa erst losgeht. In der Meisterschaft ruht aktuell wegen des Leagues Cups der Ball, dieser wird in acht Tagen jedoch wieder fortgesetzt.

Datum Ereignis 16. August Halbfinale Leagues Cup 19. August Finale Leagues Cup 20. August Fortsetzung der Regular Season (24. Spieltag) 21. Oktober Ende Regular Season (34. Spieltag) 25. Oktober - 9. Dezember Playoffs

MLS im Free-TV und Livestream sehen: Infos zur Übertragung der Spiele von Inter Miami, Lionel Messi und Co.

Im Free-TV sind die Spiele der MLS nicht zu sehen, das heißt jedoch nicht, dass deutsche Fans deshalb gleich aufgeben müssen. Eine Möglichkeit bleibt, um Lionel Messi und Co. live zu verfolgen. Nicht DAZN, Sky, RTL oder Amazon Prime bietet die amerikanische Profiliga an, sondern Apple TV. Der dementsprechende MLS-Pass ist mit einem monatlichen Abo-Preis in Höhe von 14,99 Euro versehen. Die Jahresvariante kostet 99,99 Euro.

"In der Saison 2023 wird auch der MLS Season Pass eingeführt, ein in dieser Form noch nie dagewesener Aboservice von Apple und der Major League Soccer, mit dem alle Spiele der regulären MLS-Saison, die Audi 2023 MLS Cup Playoffs und der Leagues Cup angeschaut werden können", hieß es in einer Presseerklärung vor Saisonbeginn.

MLS: Die Tabelle der Western Conference

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 St. Louis City SC 23 13 2 8 43:27 16 41 2 Los Angeles FC 23 10 7 6 34:25 9 37 3 Real Salt Lake 24 10 7 7 35:34 1 37 4 Seattle Sounders 24 10 6 8 29:23 6 36 5 Austin FC 23 9 5 9 32:32 0 32 6 San Jose Earthquakes 23 8 8 7 28:29 -1 32 7 Vancouver Whitecaps 22 8 7 7 38:32 6 31 8 FC Dallas 23 8 6 9 25:26 -1 30 9 Houston Dynamo 23 8 5 10 26:31 -5 29 10 Minnesota United FC 22 7 7 8 26:30 -4 28 11 Sporting Kansas City 25 6 8 11 31:36 -5 26 12 Portland Timbers 23 6 8 9 26:33 -7 26 13 Los Angeles Galaxy 22 5 7 10 25:37 -12 22 14 Colorado Rapids 23 3 10 10 16:30 -14 19

MLS: Die Tabelle der Eastern Conference