Lionel Messi - Orlando Citys Trainer kritisiert "Zirkus" um Superstar

Orlando Citys Trainer Óscar Pareja hat sich nach der 1:3-Niederlage gegen Inter Miami im Leagues Cup kritisch über Superstar Lionel Messi geäußert. Seiner Meinung nach hätte der Superstar, der die Begegnung mit zwei Toren für Miami entschied, nicht bis zum Ende auf dem Rasen stehen dürfen.

Im Anschluss an die hitzige Partie im Lockhart Stadim (Fort Lauderdale) ärgerte sich Pareja: "Heute Abend war es ein Zirkus. Da gab es die zweite Gelbe Karte für Messi (die nicht gegeben wurde, d. Red.). Es interessiert mich dabei nicht, ob es Messi ist."

Der Argentinier war in der 20. Minute nach einem ungeschickten Einsteigen verwarnt worden. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ging er dann mit der Schulter voran in einen Zweikampf mit César Araújo und hätte dafür laut Pareja mit der Ampelkarte vom Platz fliegen müssen. Messi und Araújo hatten sich überhaupt einige emotional geführte Duelle geliefert und gerieten auch auf dem Weg in die Kabine aneinander.

Aber nicht nur der verwehrte Platzverweis ärgerte Pareja: "Da gab es auch noch die Strafstoßentscheidungen und einige andere, das war lächerlich. Wir waren so frustriert und haben dann versucht, unsere Beherrschung wiederzufinden. Es gab Begleitumstände bei diesem Spiel, die so nicht passieren dürfen."

Messi hat bei seinem neuen Klub Inter Miami einen riesigen Hype ausgelöst. In seinen ersten drei Einsätzen gelangen dem 36-Jährigen fünf Tore und eine Vorlage.

Inter steht im Leagues Cup nun im Achtelfinale und trifft auf den Dallas FC.