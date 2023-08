Im Kampf um ein Ticket für die Champions-League-Gruppenphase bestreiten Galatasaray Istanbul und Molde FK heute ihr Playoff-Rückspiel. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Kampf um die letzten Champions-League-Tickets ist dem Ende nah. Nur noch sechs Mannschaften werden belohnt, dafür müssen sie die Playoffs erfolgreich bestehen. Dies gilt auch für den türkischen Meister Galatasaray Istanbul, der am heutigen Dienstag, den 29. August, im Rückspiel auf Molde FK aus Norwegen trifft. Um 21 Uhr wird das Duell im Istanbuler Rams Park angepfiffen.

Das Hinspiel vor sechs Tagen entschied Gala mit 3:2 für sich. Der Norweger Fredrik Midtsjö traf erst in der Nachspielzeit zum 3:2 Sieg.

Champions League Qualifikation: Die Playoff-Rückspiele

Datum Anpfiff Heim Auswärts Hinspielergebnis Di., 29.08. 21 Uhr Young Boys Bern Maccabi Haifa 0:0 Di., 29.08. 21 Uhr Galatasaray Istanbul Molde FK 3:2 Di., 29.08. 21 Uhr Panathinaikos Athen Sporting Braga 1:2 Mi., 30.08. 21 Uhr AEK Athen Royal Antwerp 0:1 Mi., 30.08. 21 Uhr FC Kopenhagen Tschenstochau 1:0 Mi., 30.08. 21 Uhr PSV Eindhoven Glasgow Rangers 2:2

© getty Galatasaray steht vor dem Einzug in die Champions-League-Gruppenphase.

Galatasaray Istanbul vs. Molde FK heute live, Übertragung: Champions League Qualifikation im Free-TV und Livestream

Die Spiele der Champions League sind in diesem Jahr erneut bei DAZN und Amazon Prime zu sehen. Dies gilt jedoch nicht nur für das Turnier ab der Gruppenphase, sondern auch für die Qualifikation. So war vergangene Woche DAZN für die Übertragung des Hinspiels verantwortlich, während für das heutige Rückspiel Amazon Prime zum Einsatz kommt. Wer auf der Suche nach einer Free-TV-Übertragung ist, geht somit leer aus. Bis auf das Finale in London läuft keine Partie der Königsklasse im frei empfangbaren Fernsehen.

Die Kosten für das Prime-Abo liegen bei 8,99 Euro pro Monat oder 89,99 Euro pro Jahr. Davor lässt sich das Angebot noch einen Monat lang gratis testen.

