Nach Haaland-Tor: Ex-Box-Weltmeister jubelt auf dem Platz mit City-Stürmer

Ein prominenter Fan hat bei Manchester Citys 2:1-Sieg bei Sheffield United am Sonntag den Führungstreffer von Erling Haaland gemeinsam mit dem Norweger auf dem Platz bejubelt.

Nachdem Haaland in der 63. Minute eingenetzt und sich bereits zu seinen Teamkollegen umgedreht hatte, sprang ihm besagter Fan plötzlich von hinten auf den Rücken.

Dabei handelte es sich um Terry Flanagan, einen ehemaligen Box-Profi. Der Brite hielt zwischen 2015 und 2017 sogar den WBO-Weltmeistertitel im Leichtgewicht. Nach seinem Sprung auf Haalands Rücken und einem Kuss auf den Nacken umarmte er den Stürmerstar, der sichtlich verdutzt war, die Aktion aber gelassen mit einem Lächeln hinnahm. Dennoch wurde der Ex-Boxer nach dem Jubel von Security-Mitarbeitern vom Platz geführt. Möglicherweise könnte er für eine gewisse Zeit ein Stadionverbot erhalten.

© getty

Flanagan ist bekennender City-Fan, hatte schon während seiner Box-Karriere nie einen Hehl aus seiner Liebe zum Klub aus Manchester gemacht.

City kassierte in Sheffield in der 85. Minute zunächst den Ausgleich, ehe Rodri kurz darauf den 2:1-Erfolg sicherstellte. Für den Champions-League-Sieger war es der dritte Dreier im dritten Premier-League-Spiel der neuen Saison, mit neun Punkten steht man an der Tabellenspitze. Für Haaland selbst indes, der in Sheffield in Halbzeit eins einen Elfmeter verschossen hatte, war es sein drittes Pflichtspieltor in dieser Spielzeit.