Transfers und Gerüchte am 27. August: Union-Poker um Bonucci wird heiß - Bewegung bei Pavard

Das Sommer-Transferfenster ist noch rund eine Woche geöffnet, immer noch zeichnen sich potenzielle Wechsel ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 27. August.

"Wir haben einen schnellen und torgefährlichen Außenspieler bekommen, der bereits ein Stück Erfahrung mitbringt, aber immer noch Entwicklungspotenzial hat", äußerte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Der englische Profi freut sich auf die Herausforderung bei Bayer: "Viele jüngere Spieler aus der Premier League haben in der Bundesliga eine Chance bekommen und konnten sich hier entscheidend verbessern. Auch die Stadien und die ganze Fankultur finde ich aufregend."

Als Ablöseforderung standen zuletzt 20 Millionen Euro im Raum. Der 1,73 Meter große Tella war vor Beginn der vergangenen Saison vom damaligen Premier-League-Klub Southampton an den Zweitligisten FC Burnley in die englische Championship verliehen worden. Tella kam auf 17 Treffer und fünf Vorlagen für Burnley und war einer der Garanten für den Premier-League-Aufstieg des Klubs. Zum 1. Juli kehrte er nach Southampton zurück.

Bayer Leverkusen verleiht seinem Kader auch nach zwei überzeugenden Auftaktsiegen weitere Tiefe. Am Sonntag gab der Werksklub die Verpflichtung des 24-jährigen Engländers Nathan Tella vom FC Southampton bekannt. Der Flügelspieler erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Der FC Cheslea war auch in diesem Transfersommer wieder aktiv und verbucht bisher Ausgaben von mehr als 400 Millionen Euro für neues Spielermaterial. Dem gegenüber stehen allerdings auch Einnahmen von über 250 Millionen Euro.

Der serbische Torwart wechselt als neue Nummer zwei von New England zum FC Chelsea. Der 23-Jährige unterschreibt in London einen langfristigen Vertrag bis 2030. Die Ablöse belaufe sich englischen Medienberichten zufolge auf bis zu 18 Millionen Euro.

Wilfred Ndidi

Bekommt Thomas Tuchel doch noch seinen defensiv orientierten Sechser, den er dem Kader des FC Bayern München gerne noch hinzufügen würde? Einem Bericht des kicker zufolge ist das durchaus noch möglich.

Demnach denkt man beim FCB über eine Verpflichtung von Wilfred Ndidi von Leicester City nach. Tuchel und der Nigerianer haben große Wertschätzung füreinander, laut dem Bericht wäre Ndidi einst schon gerne zu Paris Saint-Germain gewechselt, als Tuchel dort Trainer war.

Um einen Transfer Ndidis zu realisieren, ist dem kicker zufolge nun ein ganz bestimmtes Modell im Gespräch: Der 26-Jährige soll seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei Leicester um ein weiteres Jahr verlängern, um damit zu ermöglichen, dass Bayern ihn in diesen Sommer noch ausleihen kann. So würde kein großes finanzielles Risiko entstehen und die FCB-Bosse könnten Tuchel seinen Wunschspieler doch noch an die Säbener Straße holen.

