Odio Ighalo über Cristiano Ronaldo: "Es geht um Geld, nicht um Leidenschaft"

Odion Ighalo sagt, dass Cristiano Ronaldo nur aus finanziellen Gründen nach Saudi-Arabien gegangen ist.

Ighalo war in der vergangenen Saison Torschützenkönig in der saudischen Profiliga für Al-Hilal. Er behauptet nun, er sei nur wegen des Gehalts dorthin gegangen und ist der Meinung, dass Ronaldo und Kari Benzema dasselbe taten.

Der 34-jährige Ighalo sagte zu OmaSportsTV: "Wenn man jung ist, dann spielt man aus Leidenschaft. Da ist einem das Geld egal. Aber in meinem Alter bin ich in den letzten Zügen meiner Karriere. Ich weiß nicht, ob sie noch ein, zwei Jahre andauern oder wann Gott sagen wird, dass ich aufhören soll."

Ighalo weiter: "Ich weiß, dass es nicht mehr als drei Jahre sein werden. Ich habe mein ganzes Leben lang aus Leidenschaft gespielt, jetzt geht es um Geld. Ich gehöre nicht zu den Spielern, die kommen und sagen: 'Ich spiele aus Leidenschaft'. Spielt Ronaldo noch aus Leidenschaft? Ronaldo hat 100-mal mehr verdient als ich in meinem ganzen Leben, und trotzdem ist er nach Saudi-Arabien gegangen. Hat er das aus Leidenschaft getan? Es geht um Geld."

Eine ganze Reihe von Spielern ist in diesem Sommer nach Saudi-Arabien gewechselt, zuletzt Jordan Henderson. Auch Benzema, N'Golo Kante, Ruben Neves und Roberto Firmino sind in diesem Transferfenster in das Land gewechselt.

Der Zustrom in die saudische Profiliga scheint nicht abzureißen, denn auch Liverpools Fabinho wird mit einem Wechsel zu Ittihad in Verbindung gebracht.