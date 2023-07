Lionel Messi: Erste Bilder von La Pulga im Trikot von Inter Miami aufgetaucht

Die ersten Bilder von Lionel Messi im Inter-Miami-Trikot sind in New York aufgetaucht, zusammen mit dem Slogan "Impossible is coming".

Die ersten Bilder von Lionel Messi im Trikot von Inter Miami sind in einem Adidas-Store im Viertel SoHo in New York City aufgetaucht. Der Deal zwischen dem Argentinier und dem MLS-Klub ist zwar noch nicht offiziell besiegelt, doch der Messi-Ausrüster wirbt bereits mit seinem Superstar im Pink-Schwarz des Klubs aus Florida.

In den großen Schaufenstern des Stores war nur Lionel Messi in seinem neuen Trikot zu sehen, dazu wurde der Slogan "Impossible is nothing" ("Nichts ist unmöglich") durch "Impossible is coming" ("Das Unmögliche geschieht") ergänzt.

Bislang sind noch keine Inter-Miami-Trikots mit Messis Namen und Nummer erhältlich. Der Argentinier wird aller Voraussicht nach am 21. Juli im Leagues Cup gegen Cruz Azul sein Debüt für Miami feiern.