Real Madrid: Florentino Pérez kündigt Transfer von PSG-Superstar Kylian Mbappé an

Real Madrids Präsident Florentino Pérez hat einen Transfer von Kylian Mbappé angekündigt. Allerdings werde der spanische Rekordmeister den Starstürmer von PSG nicht in diesem Sommer holen.

Gefragt, ob er Mbappé verpflichten werden, sagte der Klubchef in einem Video, das nun auf Twitter die Runde macht: "Ja, aber nicht in diesem Jahr."

Real ist nach dem Abgang von Kapitän Karim Benzema zu Al-Ittihad auf der Suche nach einem neuen Torjäger. Aktuell gilt allerdings der englische Nationalstürmer Harry Kane (29) als Top-Kandidat.

Mbappé stand 2021 und 2022 jeweils vor einem Transfer zu den Blancos, ehe er sich doch für eine lukrative Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain entschied. An PSG ist der 24-Jährige noch bis 2025 gebunden.

Allerdings soll er die Möglichkeit haben, den Vertrag im Sommer 2024 zu kündigen, um dann ablösefrei zu wechseln. Vor wenigen Tagen hatte er angekündigt, in der kommenden Saison in Paris zu spielen.

Mbappé spielte in der Jugend für Bondy und Clairefontaine, ehe er 2013 in die Nachwuchsakademie der AS Monaco wechselte. 2017 heuerte der Angreifer zunächst auf Leihbasis bei PSG an, ein Jahr später überwies der Hauptstadtklub für ihn 180 Millionen Euro Ablöse ins Fürstentum.

In der vergangenen Saison lief Mbappé in 43 Pflichtspielen für PSG auf, dabei erzielte er 41 Tore und lieferte 10 Assists. Bei der Weltmeisterschaft in Katar stand er in allen sieben Spielen der französischen Nationalmannschaft auf dem Rasen und lieferte zehn Scorerpunkte (acht Treffer, zwei Vorlagen).