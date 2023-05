Kylian Mbappé verspricht Verbleib bei PSG: "Nächstes Jahr werde ich hier sein"

Stürmerstar Kylian Mbappé hat seinen Verbleib bei Paris Saint-Germain angekündigt.

"Ich bin glücklich, ich habe einen Vertrag. Nächstes Jahr werde ich hier sein und ich werde sehr glücklich sein", sagte Mbappé am Sonntagabend am Rande der Verleihung des Awards für den Spieler der Saison in der Ligue 1.

Vergangenes Jahr hatte der 24-Jährige bereits kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid gestanden, entschied sich dann aber doch noch für einen Verbleib in Paris. In den letzten Wochen hatten die Gerüchte über einen Transfer zu den Königlichen in diesem Sommer nun wieder Fahrt aufgenommen.

Mbappés Vertrag bei PSG läuft zwar offiziell bis 2025. Allerdings könnte der Weltmeister die Pariser wohl schon 2024 ablösefrei verlassen, für das weitere Jahr gibt es offenbar lediglich eine spielerseitige Option.

Demnach könnte PSG in diesem Sommer vermeintlich letztmals eine adäquate Ablösesumme für Mbappé bekommen.

Mbappé hat auch in der nun beinahe beendeten Saison hervorragende Leistungen gezeigt. In 42 Pflichtspieleinsätzen gelangen dem Franzosen 40 Tore und zehn Vorlagen. Im Rennen um den Goldenen Schuh sind lediglich Erling Haaland und Harry Kane vor ihm platziert.