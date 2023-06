Kroatien vs. Spanien heute live, Übertragung: Das Finale der Nations League im TV, Livestream und Liveticker

Kroatien gegen Spanien - so heißt das Finale der Nations League, das heute über die Bühne geht. Wie Ihr beim Kampf um den Pokal live im TV, Livestream und Liveticker mit dabei sein könnt, zeigt Euch SPOX hier.

Die dritte Nations-League-Spielzeit findet am heutigen Sonntag, den 18. Juni, ihren Abschluss. Nachdem Portugal mit Cristiano Ronaldo vor Jahren die erste Auflage gewann und Frankreich bei der zweiten Austragung triumphierte, wird es dieses Mal einen neuen Sieger geben. Entweder Kroatien oder Spanien.

Diese zwei Nationen sind es nämlich, die heute im Finale im Stadion De Kuip in Rotterdam im Finale gegeneinander antreten. Um 20.45 Uhr erfolgt der Pfiff zum Anstoß. Davor, um 15 Uhr, sind die Niederlande und Italien in Enschede noch im Rahmen des Spiels um Platz drei im Einsatz.

Erst vor wenigen Tagen lösten Kroatien und Spanien ihre Finaltickets. Die Kroaten setzten sich am vergangenen Mittwoch in einem Krimi gegen die Niederlande erst in der Verlängerung mit 4:2 durch, die Spanier bezwangen am Tag darauf die Italiener mit 2:1 und stehen nun zum zweiten Mal im Finale des noch jungen Wettbewerbs. 2021 musste sich die Furia Roja Frankreich geschlagen geben.

Kroatien vs. Spanien heute live, Übertragung: Das Finale der Nations League im TV und Livestream

Wie die Halbfinalspiele wird auch das Finale der Nations League heute von DAZN übertragen. Die ersten Livebilder werden um 20.45 Uhr, wenige Augenblicke vor dem Anpfiff also, ausgestrahlt. Durch die Partie begleitet Euch folgendes Duo:

Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sascha Bigalke

Auch das Spiel um Platz 3 zwischen Final-Four-Gastgeber Niederlande und Italien ist bei DAZN zu sehen.

Mit der Nations League hört das Fußball-Repertoire von DAZN bei weitem noch nicht auf, der Streamingdienst besitzt auch die Übertragungsrechte an der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division sowie an der Champions League und zahlreichen nationalen Pokalwettbewerben.

© getty Der Pokal der Nations League.

Weitere Sportarten, die man mit einem gültigen Abonnement live verfolgen kann, sind unter anderem Handball, Tennis, US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Radsport, Wrestling, MMA, Boxen, Schach, Rugby und noch einige mehr. DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World - so heißen die drei Abo-Pakete, die DAZN anbietet.

Kroatien vs. Spanien heute live, Übertragung: Das Finale der Nations League im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer allerdings kein DAZN-Abo hat und auch sonst nichts bezahlen möchte, muss es auch nicht. Denn: RTL zeigt das Finale im Free-TV. Um 20.15 Uhr beginnt der Countdown zum Spiel. Dies gilt auch für RTL+, dem Streamingsender von RTL, wo ebenfalls das Spiel verfolgt werden kann - allerdings nur gegen Kosten.

Zu guter Letzt lässt sich das Duell auch bei OneFootball verfolgen.

Kroatien vs. Spanien heute live, Übertragung: Das Finale der Nations League im Liveticker

SPOX darf natürlich ebenfalls nicht fehlen, wir tickern Kroatien gegen Spanien live und ausführlich mit. Somit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Rotterdam vonstatten geht.

Hier geht es zum Liveticker des Nations-League-Finals zwischen Kroatien und Spanien.

Kroatien vs. Spanien heute live, Übertragung: Das Finale der Nations League im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Kroatien vs. Spanien

Kroatien vs. Spanien Wettbewerb: Nations League

Nations League Spielrunde: Finale

Finale Datum: 18.6.2023

18.6.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: De Kuip, Rotterdam

De Kuip, Rotterdam TV: RTL

Livestream: RTL+, OneFootball, DAZN

Liveticker: SPOX

Nations League Final Four: Die Spiele im Überblick