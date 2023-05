Die U21-Europameisterschaft steigt in diesem Sommer in Georgien und Rumänien. Hier erfahrt Ihr, an welchen Spielorten und in welchen Stadien um den Titel gekämpft wird.

Am 21. Juni wird die U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien offiziell eröffnet. Deutschland ist als Titelverteidiger ebenfalls mit dabei und kriegt es in der Gruppe C mit England, Tschechien und Israel zu tun. Vor allem Israel kennt die deutsche U21-Auswahl gut, da die beiden Mannschaften in der Qualifikation zweimal aufeinandertrafen. Das DFB-Team behielt in beiden Begegnungen das bessere Ende für sich.

Insgesamt kämpfen 16 Nationen, aufgeteilt in vier Vierer-Gruppen, bei der EM um den Titel. Deutschland steigt am 22. Juni gegen Israel ins Geschehen ein, am 25. Juni geht es gegen Tschechien weiter, ehe am 28. Juni gegen England gespielt wird. Das Finale steigt am 8. Juli in Batumi, Georgien.

U21 EM: Die Gruppen auf einen Blick

Gruppe A Portugal Niederlande Belgien Georgien

Gruppe B Spanien Rumänien Kroatien Ukraine

Gruppe C Deutschland England Tschechien Israel

Gruppe D Frankreich Italien Schweiz Norwegen

Im Folgenden erfahrt Ihr, an welchen Spielorten die EM ausgetragen wird und welche Stadien dafür genutzt werden.

Wo findet die U21 EM statt? Spielorte und Stadien

Die Aufteilung der Spielorte auf die beiden Gastgeber erfolgt gleichmäßig. Das heißt also, nachdem insgesamt acht Stadien der EM dienen, liegen vier davon in Rumänien und weitere vier in Georgien. Das größte Stadion des Turniers ist die Boris-Paitschadse-Dinamo-Arena in der georgischen Hauptstadt Tiflis. 54.202 Zuschauer haben in der Spielstätte, die das Nationalstadion Georgiens ist und vom Rekordmeister Dinamo Tiflis für seine Heimspiele genutzt wird, Platz.

© getty Die Boris-Paitschadse-Dinamo-Arena in Tiflis bietet Platz für 54.000 Zuschauer.

Das zweitgrößte Stadion steht in der Hauptstadt des zweiten Gastgebers, in Bukarest, und ermöglicht 31.254 Fans Zugang. Die anderen Stadien in Rumänien sind die Cluj Arena und das Dr.-Constantin-

Rădulescu-Stadion (beide in Cluj-Napoca) sowie das Stadionul Rapid - Giulești, das wiederum in Bukarest liegt.

Die weiteren georgischen Spielstätten für die EM: das Micheil-Meschi-Stadion in Tiflis, das Batumi-Stadion in Batumi und das Ramas-Schengelia-Stadion in Kutaissi.

Stadion Ort, Land Kapazität Boris-Paitschadse-Dinamo-Arena Tiflis, Georgien 54.202 Stadionul Steaua Bukarest, Rumänien 31.254 Cluj Arena Cluj-Napoca, Rumänien 30.201 Micheil-Meschi-Stadion Tiflis, Georgien 27.223 Dr.-Constantin-

Rădulescu-Stadion Cluj-Napoca, Rumänien 23.500 Batumi-Stadion Batumi, Georgien 20.000 Ramas-Schengelia-Stadion Kutaissi, Georgien 14.500 Stadionul Rapid - Giulești Bukarest, Rumänien 14.050

© getty Für die deutsche U21 geht die Mission Titelverteidigung am 22. Juni gegen Israel los.

Deutschland bei der U21 EM 2023: Der Spielplan des DFB-Teams