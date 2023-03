Schlimmer Unfall von Fußballer in Belgien: Sofian Kiyine fliegt mit seinem Auto in eine Sporthalle

Der marokkanische Fußballprofi Sofian Kiyine hat einen üblen Autounfall offenbar ohne schwere Verletzungen überstanden.

Der 25-Jährige vom belgischen Erstligisten OH Leuven verlor am Donnerstagabend an einem Kreisverkehr in Lüttich die Kontrolle über sein Auto und krachte mit hoher Geschwindigkeit durch die Wände einer Sporthalle, wodurch ein riesiges Loch im Gebäude entstand.Kiyine wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand wird als nicht lebensbedrohlich beschrieben.

Sein Klub, der dem Eigentümer von Leicester City, King Power, gehört, gab eine Erklärung ab, in der es heißt: "Kiyine wurde in die Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses gebracht, wo weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Er befindet sich in keinem lebensbedrohlichen Zustand. Glücklicherweise waren keine anderen Fahrzeuge oder Personen an dem Unfall beteiligt. Der Klub wartet auf mehr Klarheit über die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kam, bevor er weiter reagiert. Wir wünschen Sofian eine rasche Genesung".

Berichten zufolge befanden sich kurz vor dem Unfall auch Kinder im Gebäude, die jedoch glücklicherweise die Halle rechtzeitig verlassen hatten, so dass es keine weiteren Verletzungen gab.

Die belgischen Behörden untersuchen den Unfall, während der Spieler seine Genesung im Krankenhaus fortsetzt.