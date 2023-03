Cristiano Ronaldo verursacht in seinem Zehn-Millionen-Bugatti einen Menschenauflauf in Madrid

Cristiano Ronaldo (38) hat in Madrid für einen Menschenauflauf gesorgt. Der Superstar war zu Gast in jener Stadt, in der er von 2009 bis 2018 für Real auf Torejagd gegangen war, und unternahm eine Spritztour mit seinem Bugatti Centodieci. Das zeigt ein Video, das der Account hoymatriculado auf Instagram veröffentlichte.

Ronaldo verfügt über einen umfangreichen Fuhrpark mit zahlreichen Luxusschlitten. Dabei ragt der Bugatti Centodieci allerdings nochmal heraus. Von diesem Modell gibt es weltweit nur zehn Exemplare, CR7 sicherte sich passenderweise das siebte davon. Der Preis für den 1.600 PS starken Boliden, dessen Maximalgeschwindigkeit 380 km/h beträgt, liegt bei umgerechnet zehn Millionen Euro.

Bei seiner Fahrt in Madrid wurde Ronaldo von Dutzenden Fans umringt und mit Sprechchören gefeiert. Kein Wunder, genießt er dort als Rekordtorjäger Reals immer noch große Beliebtheit.

Seit seinem Wechsel zu Al-Nassr nach Saudi Arabien Anfang des Jahres absolvierte der fünfmalige Gewinner des Ballon d'Or zehn Pflichtspiele. Ronaldo markierte dabei neun Tore und lieferte zwei Assists.

Nach der erfolgreichen Länderspielpause mit fünf Toren in zwei Spielen für Portugal hat Ronaldo aktuell noch eine Verschnaufpause. Das nächste Spiel mit Al-Nassr steigt erst am 4. April, dann geht es auswärts gegen Al-Adalh.