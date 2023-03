BVB vs. Hajduk Split, Übertragung: UEFA Youth League Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Viertelfinale der UEFA Youth League stehen sich heute die U19-Mannschaften von Borussia Dortmund und Hajduk Split gegenüber. SPOX erklärt, wie Ihr das K.o.-Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während die A-Mannschaft von Borussia Dortmund vor acht Tagen vom FC Chelsea aus der Champions League geworfen wurde, kämpft die U19-Mannschaft von Trainer Mike Tullberg in der UEFA Youth League weiterhin um den Titel. Am heutigen Mittwoch, den 15. März, treffen die Schwarz-Gelben im Viertelfinale des Wettbewerbs auf Hajduk Split aus Kroatien. Der Anpfiff zum Spiel erfolgt um 18.30 Uhr, als Spielstätte dient der Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Beide Mannschaften sicherten sich ihr Viertelfinalticket überraschend. Dortmund setzte sich im Achtelfinale erst im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain durch. Hajduk Split sorgte mit dem 2:1-Sieg gegen Manchester City für eine noch größere Sensation. Die Kroaten sind neben AZ Alkmaar das einzige Team, das es über den Meisterschaftsweg ins Viertelfinale der UEFA Youth League geschafft hat.

Anders als bei der UEFA Champions League gibt es in der UEFA Youth League keine Rückspiele in der K.o.-Phase. Wer heute gewinnt, zieht eine Runde weiter.

BVB vs. Hajduk Split, Übertragung: UEFA Youth League Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Was die Übertragung der Partie betrifft, gibt es im Vergleich zum Achtelfinale gegen PSG keine Änderungen. Auch heute kümmert sich der Streamingdienst DAZN darum, der Start der Übertragung erfolgt wenige Augenblicke vor Anpfiff.

DAZN ist nicht nur das Zuhause der UEFA Youth League, sondern bietet auch zahlreiche andere Fußball-Wettbewerbe an.

© imago images Die U19-Mannschaft von Borussia Dortmund sicherte sich das Viertelfinalticket mit einem Sieg über Paris Saint-Germain.

Das "Netflix des Sports" verlangt für den Zugriff auf sein Angebot ein Abonnement, das mit Kosten verbunden ist.

BVB vs. Hajduk Split, Übertragung: UEFA Youth League Viertelfinale heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Weiters wird die Partie bei uefa.tv kostenlos angeboten.

BVB vs. Hajduk Split, Übertragung: UEFA Youth League Viertelfinale heute im Liveticker

SPOX bietet das Duell im Liveticker zum Mitlesen an. So können auch die, die auf das Angebot von DAZN und uefa.tv nicht zugreifen können, live mit dabei sein. Der Liveticker wird rechtzeitig auf der Website zur Verfügung gestellt.

BVB vs. Hajduk Split, Übertragung: UEFA Youth League Viertelfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

