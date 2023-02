Sergio Agüero: Lionel Messi denkt über Sensationswechsel nach

Lionel Messi von Paris Saint-Germain denkt konkret über eine Rückkehr nach Argentinien zu seinem Heimatverein Newell's Old Boys nach. Das hat sein langjähriger Weggefährte und enger Freund Sergio Agüero bei UOL Esporte verraten.

"Er denkt ernsthaft über die Möglichkeit nach, für Newell's zu spielen", sagte Agüero. Ein Testlauf für Messi im Dress des Traditionsklubs aus Rosario soll im Juni steigen. Laut infobae wird der mehrfache Weltfußballer dann für Rosario beim Abschiedsspiel von Ex-Mannschaftskamerad Maxi Rodríguez spielen.

Rodríguez selbst rät allerdings dazu, Agüeros Aussagen mit Vorsicht zu genießen: "Kun ist eben Kun. Er kann kein Geheimnis behalten, aber wir werden es sehen. Es ist schwer über so etwas zu sprechen, weil dann sofort eine Lawine an Gerüchten losgetreten wird. Warten wir einfach ab und schauen wir, was passiert."

Messi steht bei PSG noch bis zum Sommer unter Vertrag. Der Ligue-1-Klub möchte gerne verlängern, zuletzt häuften sich aber die Meldungen, laut denen der 35-Jährige zu einem Abschied von der Seine tendiert. Vor allem sein Ex-Klub FC Barcelona, Vereine aus Saudi-Arabien und Inter Miami aus der MLS wurden als mögliche neue Klubs gehandelt.

Allerdings sind auch Gerüchte um eine Rückkehr Messis nach Rosario nichts Neues. Klubchef Ignacio Astore sagte im April 2022 gegenüber TyC Sports und der As über Messi: "Es wäre für mich als Präsident von Newell's eine doppelte Freude, einen Spieler mit diesen Fähigkeiten zu holen."

Messi stammt aus der Jugend der Newell's Old Boys und wurde dort fünf Jahre lang ausgebildet, ehe er 2000 zu seinem langjährigen Klub FC Barcelona wechselte. Astore führte aus: "Was ich weiß ist, dass es von ihm abhängt, jenseits jeder Entscheidung, die wir treffen können. Was er denkt, wie er die Stadt, das Land, seine Familie und seine Situation nach der Weltmeisterschaft sieht. Er muss nur die Tür öffnen, um zu Newell's zu kommen."

Lionel Messi lief in dieser Saison in 27 Partien für PSG auf. Dabei gelangen ihm 16 Tore und 14 Vorlagen. Bei der Weltmeisterschaft in Katar absolvierte er sieben Spiele für die Albiceleste und erzielte auf dem Weg zum Titelgewinn sieben Treffer.