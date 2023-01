Nach Transferschlappe um Mudryk: Arsenal will nun wohl Raphinha

Für den brasilianischen Nationalspieler Raphinha könnte das Kapitel FC Barcelona nach wenigen Monaten schon wieder beendet sein.

Wie der Evening Standard berichtet, hat der FC Arsenal Kontakt zu Raphinhas Berater Deco aufgenommen. Ziel ist eine Verpflichtung des trickreichen Außenstürmers noch in der laufenden Transferperiode.

Arsenal hat gerade eine heftige Schlappe auf dem Transfermarkt hinnehmen müssen, da Wunschspieler Mykhailo Mudryk unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Chelsea steht. Raphinha ist nun laut des Berichts die erste Alternative für den aktuellen Tabellenführer der Premier League.

Raphinha wechselte erst im Sommer zu Barça und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. Allerdings enttäuschte der 26-Jährige die hohen Erwartungen im Camp Nou bisher. Arsenal galt bereits vor dem Transfer nach Katalonien als interessiert.

Raphinha absolvierte in dieser Saison 22 Pflichtspiele für Barcelona, davon allerdings nur eines über die volle Distanz. Dabei gelangen dem Rechtsaußen drei Tore und fünf Assists. Bei der Weltmeisterschaft in Katar lief er in vier Partien für die Selecão auf, blieb aber ohne Scorerpunkt.

Auf seiner ersten Europastation bei Vitoria Guimarães schaffte Raphinha seinen Durchbruch als Profi und wechselte 2018 für 6,5 Millionen Euro zu Sporting CP. 2019 ging es für 21 Millionen Euro zu Stade Rennes, ein Jahr später holte ihn Leeds United für eine ähnliche Summe nach England, ehe die Blaugrana im vergangenen Sommer zuschlugen und ihn für 60 Millionen Euro verpflichteten.