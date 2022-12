Cristiano Ronaldo: Trainerlegende Fabio Capello schießt gegen CR7

Trainerlegende Fabio Capello hat gegen Cristiano Ronaldo geschossen und diesen für sein Auftreten in den vergangenen Monaten hart kritisiert. Ronaldo hätte sich seine Situation "selbst zuzuschreiben. Und für das, was er in seiner Karriere geleistet hat, ist es eine Schande", sagte der Italiener im Interview mit der englischen Zeitung Daily Star.

Vor allem das Auftreten des 37-Jährigen auf und neben dem Platz sei nicht akzeptabel gewesen, so Capello weiter: "Als Spieler kann er nicht infrage gestellt werden, aber er war arrogant. Er hat sich angeboten, ohne einen Verein zu finden, der an ihn geglaubt hat." Deshalb kommt der 76-Jährige, der von 2007 bis 2012 Nationaltrainer in England war, zum Fazit: "Er ist für eine Mannschaft ein bisschen schwerfällig geworden."

Der WM konnte Ronaldo nicht seinen Stempel aufdrücken. Im Auftaktspiel gegen Ghana traf er zwar per Elfmeter, in der K.o.-Runde saß er jedoch sowohl beim 6:1 gegen die Schweiz im Achtelfinale wie auch beim Aus im Viertelfinale gegen Marokko zunächst nur auf der Bank - erstmals in seiner Länderspielkarriere.

Nachdem sein Vertrag bei Manchester United aufgelöst wurde, befindet sich der Angreifer immer noch auf Vereinssuche. Da es in Europa keinen Spitzenclub gab, der Interesse an einer Verpflichtung äußerte, steht nun ein Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr bevor. Laut CBS Sports hat der Klub aus Riad den Medizincheck mit CR7 terminiert.

Der Marca zufolge wurde CR7 ein Siebenjahresvertrag über 75 Millionen Dollar pro Jahr angeboten. Nach 2,5 Jahren als Fußballer soll Ronaldo die restliche Laufzeit als Botschafter für das Land fungieren, das sich um die Ausrichtung der WM 2030 bemühen will. Al-Nassrs sportlicher Leiter Marcelo Salazar erklärte bei Flashcore. "Ich darf weder ja noch nein sagen. Sie müssen wissen, dass es sich um eine Verhandlung von enormer Tragweite handelt. Nicht nur für den Verein, sondern auch für das Land und den Weltfußball."