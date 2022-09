Carlos Zambrano reagiert auf Vorwürfe von Robert Lewandowski

Carlos Zambrano, ehemaliger Spieler von Eintracht Frankfurt, hat auf die unter der Woche erhobenen Vorwürfe von Robert Lewandowski reagiert.

"Lieber Robert Lewandowski, danke, dass du mich mit so viel Liebe in Erinnerung hast", schrieb Zambrano in einem Beitrag bei Instagram und erwiderte: "Das ist Fußball, mein Freund. Wir spielen immer hart und lassen alle unser Leben auf dem Platz. Aber nie mit Bosheit."

Lewandowski hatte im Interview mit dem polnischen Magazin Kwartalnik Sportowy über Zambrano gesagt: "Es gab da einen Spieler namens Zambrano von der Eintracht. Alles, was er wollte, war mir die Beine zu brechen. Er hat gar nicht auf den Ball geschaut", sagte Lewandowski

Der 33-jährige Zambrano, der aktuell für die Boca Juniors in Argentinien spielt, schloss seinen Beitrag mit versöhnlichen Worten: "Ich respektiere dich für deine außergewöhnliche Professionalität und Kollegialität. Es war mir eine Ehre, gegen dich zu spielen. Viel Erfolg und liebe Grüße."

Zambrano war 2006 in die Jugend des FC Schalke 04 gewechselt, nach einem Abstecher zum FC St. Pauli spielte der Peruaner von 2012 bis 2016 bei Eintracht Frankfurt. Nach Stationen unter anderem bei Rubin Kasan und Dynamo Kiew kickt er seit Januar 2020 in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.