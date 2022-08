Geplantes Testspiel zwischen Atletico Madrid und Juventus Turin in Tel Aviv verlegt

Das für Sonntag geplante Testspiel zwischen Atletico Madrid und Juventus Turin im israelischen Tel Aviv ist aus Sicherheitsgründen nach Italien verlegt worden.

Wie die beiden Vereine am Samstag mitteilten, findet die Partie aufgrund der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad PIJ nicht wie geplant statt.

Stattdessen treffen beide Teams zum letzten Härtetest vor dem jeweiligen Saisonstart auf dem Trainingsgelände der Turiner aufeinander. Am 15. August trifft Atletico auswärts auf den FC Getafe, während Juventus am selben Tag mit einem Heimspiel gegen Sassuolo Calcio in die italienische Meisterschaft startet.

Das Bloomfield-Stadion in Tel Aviv war am vergangenen Sonntag Austragungsort des französischen Supercups zwischen Meister Paris St. Germain und Pokalsieger FC Nantes, das PSG mit 4:0 für sich entschied. Am Freitag verschärfte sich der Konflikt zwischen Israel und der militanten PIJ.