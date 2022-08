Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid, Übertragung: UEFA Super Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt hat heute die Chance auf den ersten Titelgewinn der Saison. Im UEFA Super Cup treffen die Hessen auf den amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Spektakel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Eintracht Frankfurt bekommt es am heutigen Mittwoch, den 10. August, mit einem europäischen Fußball-Giganten zu tun. Im Rahmen des UEFA Super Cups, in dem der Europa-League- und Champions-League-Sieger der abgelaufenen Saison gegeneinander antreten, treffen die Hessen auf Real Madrid. Die Madrilenen sind dabei nicht nur der amtierende Champions-League-Sieger, mit 14 Titeln liegen sie in der ewigen Liste mit einem Riesenvorsprung auf Rang eins, danach kommt erst der AC Mailand mit sieben Titeln.

Im Kampf um den Henkelpott 2021/22 setzte sich das weiße Ballett damals mit 1:0 gegen den FC Liverpool durch und sicherte sich dadurch das Ticket für den Super Cup. Die Hessen hatten bei ihrem Europa-League-Triumph etwas mehr Mühe. Gegen die Glasgow Rangers aus Schottland brauchte die SGE das Elfmeterschießen (5:4 i.E.), um sich durchzusetzen.

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid, UEFA Super Cup: Anstoß, Ort, Spielstätte

Wie es üblich ist, wird der UEFA Super Cup auf neutralem Boden absolviert, in diesem Fall in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Im Olympiastadion geht das Spektakel um 21 Uhr los. Der Engländer Michael Oliver fungiert dabei als Schiedsrichter.

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid, Übertragung: UEFA Super Cup heute live im TV und Livestream

Bereits in der vergangenen Europa-League-Saison waren zahlreiche ausgewählte Spiele bei RTL im Free-TV zu sehen, meistens wurden dabei die Spiele der Eintracht gezeigt. Fix ist: Auch das nächste internationale Spiel der SGE, heute gegen Real Madrid, ist beim Privatsender zu sehen. Wer also Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid live und in voller Länge verfolgen möchte, kann dies dank RTL ohne Abonnement tun. Die Vorberichterstattung beginnt dabei bereits um 20.15 Uhr. Bei RTL+ lässt sich das Duell auch im Livestream verfolgen, dieser ist kostenpflichtig.

Mit DAZN ist jedoch auch ein anderer Anbieter für die Übertragung des Super Cups verantwortlich. Auch der Streamingdienst zeigt um 20.15 Uhr die ersten Livebilder, im Laufe der Übertragung wird folgendes Personal eingesetzt:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sami Khedira

Sami Khedira Reporter vor Ort: Daniel Herzog

DAZN ist das Zuhause zahlreicher anderer Fußball-Wettbewerbe, zum Livestream-Angebot zählen Spiele der Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und Primera Division dazu. Aber auch Sportarten wie Darts, Tennis, Handball, Radsport, Motorsport und viele mehr sind mit einem Abonnement abrufbar.

Dieses Abonnement kostet im Monat 29,99 Euro, das Jahresabo ist mit einem Preis in Höhe von 274,99 Euro pro Jahr versehen.

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid, Übertragung: UEFA Super Cup heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid, Übertragung: UEFA Super Cup heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, den UEFA Super Cup heute bei DAZN oder RTL zu schauen, kann auf den Liveticker von SPOX ausweichen, dort verpasst Ihr ebenfalls keine relevante Spielaktion und müsst nicht mal dafür bezahlen.

Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

© getty Eintracht Frankfurt und Real Madrid kämpfen am 10. August um den UEFA Super Cup.

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid, Übertragung: UEFA Super Cup heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt (Europa-League-Sieger) vs. Real Madrid (Champions-League-Sieger)

Eintracht Frankfurt (Europa-League-Sieger) vs. Real Madrid (Champions-League-Sieger) Wettbewerb: UEFA Super Cup

UEFA Super Cup Runde: Finale

Finale Datum: Mittwoch, 10. August 2022

Mittwoch, 10. August 2022 Ort: Olympiastadion, Helsinki (Finnland)

Olympiastadion, Helsinki (Finnland) Übertragung: RTL

Livestream: DAZN, RTL+

UEFA Super Cup: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre