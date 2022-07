Der FC Liverpool und Manchester City eröffnen heute im Rahmen des Community Shields die neue Fußball-Saison 2022/23 in England. Wie Ihr das Spektakel zwischen den beiden Topteams live im TV und Livestream sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Was in Deutschland der DFL-Supercup ist, ist in England der Community Shield. Dieser findet am heutigen Samstag, den 30. Juli, im King Power Stadium in Leicester statt. Um die erste Trophäe der noch jungen Saison 2022/23 kämpfen dabei der FC Liverpool und Manchester City, der amtierende FA- und Carabao-Cup-Sieger aus Liverpool kriegt es also mit dem englischen Meister zu tun. Mehr Spektakel geht nicht! Die Partie wird um 18 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

FC Liverpool vs. Manchester City: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen im Überblick

Keiner in England kam in den vergangenen Jahren auf das Niveau von Liverpool und ManCity ran, weswegen sich inzwischen eine hochklassige Rivalität zwischen den beiden Topteams entwickelt hat.

Datum Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Wettbewerb 16.04.2022 Manchester City 2:3 FC Liverpool FA Cup 10.04.2022 Manchester City 2:2 FC Liverpool Premier League 03.10.2021 FC Liverpool 2:2 Manchester City Premier League 07.02.2021 FC Liverpool 1:4 Manchester City Premier League 08.11.2020 Manchester City 1:1 FC Liverpool Premier League

FC Liverpool vs. Manchester City, Übertragung: Community Shield heute live im im TV und Livestream

Während auch in dieser Saison Sky die Übertragungsrechte an der englischen Premier League besitzt, ist dies beim heutigen Community Shield nicht der Fall. Wer den Supercup zwischen den besten beiden Mannschaften der Insel heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat nur eine Möglichkeit: DAZN. Die Übertragung dafür beginnt um 17.40 Uhr, also 20 Minuten vor Anpfiff. Zur selben Uhrzeit meldet sich der Moderator des Spiels Tobi Wahnschaffe, kommentiert wird das Duell von Uli Hebel, zudem werden Sascha Bigalke und Tobias Escher als Experten eingesetzt.

Besonders in Sachen Fußball ist DAZN in Deutschland das Maß aller Dinge. Beim Streamingdienst werden unter anderem Spiele der Bundesliga, Champions League, Primera Division, Ligue 1 sowie haufenweise Länderspiele gezeigt. Aber auch andere Sportarten sind Teil des DAZN-Repertoires, darunter Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Wrestling, US-Sport (NFL und NBA) und einige mehr.

Um auf all diese Sportarten einen Zugang zu bekommen, wird ein Abonnement benötigt. Dieses ist für 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro im Jahr zu haben.

