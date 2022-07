Robin Koch von Leeds United exklusiv: "Marcelo Bielsa war und ist hier nach wie vor eine Legende"

Robin Koch geht in seine dritte Saison für Leeds United. Vor dem Saisonstart äußert sich der 26-jährige Innenverteidiger bei SPOX und GOAL über den alten und den neuen Trainer sowie den zum FC Barcelona abgewanderten Raphinha.

Marcelo Bielsa führte Leeds United erst zum Aufstieg in die Premier League und dann auf Platz neun. In der vergangenen Saison geriet der Klub aber in Abstiegsgefahr, woraufhin Bielsa Ende Februar entlassen und durch Jesse Marsch ersetzt wurde. "Marcelo Bielsa war und ist hier nach wie vor eine Legende", sagt Koch. Die Trennung vom Erfolgstrainer sei "für alle Beteiligten eine emotionale Situation" gewesen.

Bielsas Nachfolger Marsch führte die Mannschaft anschließend zum Klassenerhalt. "Es ist ein anderes Training und auch ein anderer Spielstil", erklärt Koch. "Er redet sehr viel mit uns, kommuniziert mit jedem einzelnen. Er ist wirklich ein sehr offener Typ und zudem einfach ein top Fußballtrainer. Ich verstehe mich sehr gut mit ihm."

Aber nicht nur auf der Trainerposition, sondern auch im Kader gab es bei Leeds zuletzt große Veränderungen: Mit Kalvin Philipps (49 Millionen Euro zu Manchester City) und Raphinha (58 Millionen Euro zum FC Barcelona) verließen die zwei besten Spieler den Klub. Vor allem der Abschied des brasilianischen Offensivspielers, der in der vergangenen Premier-League-Saison 14 Scorerpunkte verzeichnete, wiegt schwer. "Ich habe selten mit einem so starken Offensivspieler trainiert. Er wird sicher auch in Barcelona erfolgreich sein", sagt Koch.

© imago images Robin Koch wechselte im Sommer 2020 für 13 Millionen Euro vom SC Freiburg zu Leeds United.

Robin Koch über Marc Roca und die Nationalmannschaft

Um die Abgänge aufzufangen, gab Leeds bereits 106 Millionen Euro für neue Spieler aus - weltweit am viertmeisten nach dem FC Arsenal, dem FC Bayern München und Manchester City. Verpflichtet wurde neben den Marsch-Zöglingen Brenden Aaronson, Rasmus Kristensen (beide RB Salzburg) und Tyler Adams (RB Leipzig) auch Marc Roca vom FC Bayern. Laut Koch habe der Mittelfeldspieler bisher "einen guten Eindruck" hinterlassen. Während seiner zwei Jahre in München hatte Roca kaum überzeugt.

Zuletzt bereitete sich Leeds in Australien auf die neue Saison vor. Als einer von nur wenigen Spieler stand Koch bei allen vier Testspielen (zwei Siege, ein Remis, eine Niederlage) in der Startelf. "Ich will Verantwortung übernehmen und vorangehen", sagt Koch, der auch "so schnell wie möglich zur Nationalmannschaft zurückkehren" wolle. Bedingt durch eine Schambeinprellung, die ihn fast die gesamte Hinrunde der vergangenen Saison kostete, wurde er seit der EM 2021 nicht mehr berufen.

Robin Koch: Seine Leistungsdaten bei Leeds United