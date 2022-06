Ex-Schalke-Sportvorstand Schneider geht nach New York

Der ehemalige Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider hat eine neue Aufgabe gefunden.

Der 51-Jährige kehrt zurück zu Red Bull und übernimmt bei den New York Red Bulls aus der Major League Soccer (MLS) den Posten des "Head of Sport". Schneider werde "für alle sportlichen Belange des Vereins zuständig sein", teilte der US-Klub mit.

"Es ist mir eine große Ehre, in die Red-Bull-Familie zurückzukehren", sagte Schneider, der in Deutschland für den VfB Stuttgart, RB Leipzig und zuletzt von März 2019 bis Februar 2021 bei Schalke in führenden Positionen tätig war.